Vicenzatoday.it - Antonello Venditti tribute all'Enfant Prodige

Leggi su Vicenzatoday.it

Sabato 18 gennaio, il puba Grumolo delle Abbadesse (VI) ospita un live alle ore 21,30.L aband In Questa Banda di Ladri proporrà le hit intramontabili di, come Notte Prima degli Esami, Roma Capoccia e Ci Vorrebbe un Amico. Il locale è noto per la sua.