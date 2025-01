Antidroga arresti su litorale romano

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.58 In corso nel territorio di Anzio e Nettuno (sul) una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato: numerosi glie le perquisizioni in corso nell'ambito di una indagine su un traffico di sostanze stupefacenti coordinata dalla procura di Velletri. In campo, oltre 200 agenti, unità cinofile, personale della Polizia Scientifica e dei Reparti speciali, e della Guardia di Finanza.