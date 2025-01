Lanotiziagiornale.it - Ancora nulla da fare: fumata nera sull’elezione dei quattro giudici della Consulta

per l’elezione deiCorte Costituzionale. Il Parlamento in seduta comune ha registrato 377 schede bianche, 15 schede nulle. Eppure sulla querelle non erano mancati i richiami del presidenteRepubblica Sergio Mattarella.L’urgenza è legata anche alla necessità di ricostituire il plenumentro lunedì, quando si riunirà in camera di consiglio sull’ammissibilità dei referendum sull’Autonomia. Per questo si sono intensificati i contatti fra maggioranza e opposizioni per definire icandidati su cui far convergere almeno i 363 voti richiesti (3/5 dei parlamentari), per cui è inevitabile un accordo bipartisan. Ma l’accordo evidentemente non è stato trovato., probabile nuova seduta comune del Parlamento già giovedìIl primo nome in quota centrodestra non è in discussione, Francesco Saverio Marini, consigliere giuridicopremier Giorgia Meloni.