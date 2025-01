Davidemaggio.it - Amore e Vendetta – Zorro: anticipazioni terza puntata di martedì 21 gennaio 2025

© US MediasetMiguel Bernardeau è un nuovonella serie di Canale 5. Giovane, affascinante e deciso a scoprire la verità sulla morte del padre, l’abile spadaccino accetta di assumere in segreto l’identità dell’eroe mascherato per chiudere i conti con il passato e portare giustizia al Pueblo de Los Ángeles, ma deve guardarsi le spalle da chi vuole quel ruolo tutto per sé. A seguire ledi tutti gli episodi, aggiornate di settimana in settimana.di21Il Governatore viene uccisoS1 – E7:, minacciato dal popolo di Nah-Lin, cerca di farla evadere dalla prigione; grazie ad uno stratagemma ci riuscirà, ma l’epilogo non sarà quello sperato. Mentre Don Diego continua ad indagare sul ruolo del clan dell’Orso e dell’amico di famiglia Tadeo nella morte di suo padre, scoppia un sanguinoso contrasto tra i poteri forti di Los Angeles: la compagnia russo-americana uccide il Governatore, facendo ricadere la colpa su, e Irina tradisce il direttore.