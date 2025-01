Romatoday.it - Amar Kudin, scritta choc dove ha perso la vita il poliziotto: "Meno 1. Acab"

1.", acronimo di "All Cops Are Bastard". È lacomparsa a Primavalle, sul luogolo scorso 18 novembre halain un tragico incidente stradale, agente delle volanti di 32 anni della questura di Roma. Una frase impressa con una bomboletta spray fra via.