Fanpage.it - “Alex Cotoia è innocente, se non troverà lavoro lo assumerò io”: parla l’imprenditore Paolo Fassa

Leggi su Fanpage.it

ha un "angelo custode", l'imprenditore trevigianoche ha pagato per lui un avvocato penalista. Il 22enne è stato assolto per l'omicidio del padre violento avvenuto nel 2020 anche in appello bis.: "Sono felice, non è un delinquente, sono felice che i giudici lo abbiano capito"