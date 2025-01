Fanpage.it - Alessandro Basciano contro Sophie Codegoni: “Lei fuori a ‘lavorare’, non è andata a prendere nostra figlia a scuola”

Leggi su Fanpage.it

Impegnata in un soggiorno a Madonna di Campiglio,non si sarebbe curate di andare aa scuola suaCéline Blue. È quanto sostenuto da, che tramite Instagram ha mandato un messaggio chiaro all'ex compagna: "Se la bimba non sta con la mamma, che almeno stesse col papà e non con terze persone soventi e malsane".