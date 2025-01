Ilfattoquotidiano.it - Alberto Trentini arrestato in Venezuela il 15 novembre, l’appello dei familiari: “Non abbiamo più notizie, governo intervenga”

È stato fermato il 15dalle autorità del, ma dopo due mesi di lui non si hanno più. Così idi, cooperante italiano originario di Venezia, lanciano un appello alitaliano al fine di “porre in essere tutti gli sforzi diplomatici possibili e necessari, aprendo un dialogo costruttivo con le istituzionine, per ripotare a casae garantirne l’incolumità”.In una nota diffusa dalla famiglia e dall’avvocato Alessandra Ballerini, si ricostruisce la vicenda diche si trovava inper una missione con la Ong Humanity e Inclusion per portare aiuti umanitari alle persone con disabilità. “era arrivato inil 17 ottobre 2024 ed il 15mentre si recava in missione da Caracas a Guasdalito è stato fermato – si legge – ad un posto di blocco, insieme all’autista della Ong.