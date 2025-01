Casertanews.it - Agrifotovoltaico, Coldiretti: "Sì allo sviluppo no alla speculazione"

Leggi su Casertanews.it

Caserta ha espresso la propria ferma posizione sul tema dell', così per come il settore è stato previsto dall'articolo 5 del Decreto Legge 15 maggio 2024 n. 63, che stabilisce limiti all’uso del suolo agricolo per l'instzione di impianti fotovoltaici.La.