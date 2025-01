Lanazione.it - Agliana e Bottegone entrambe sconfitte

PISTOIAChiusura d’andata con sconfitta per l’Endiasfaltie la Valentina’s Camicette. Nella 13a giornata la squadra neroverde è stata battuta 82-75 a Montevarchi dalla capolista Fides, mentre quella giallonera ha perso 66-62 in casa contro Prato Dragons. Al termine del girone d’andataoccupa la sesta posizione della graduatoria con 14 punti, mentrel’ottava a quota 10. All’Endiasfalti non è stata sufficiente una super prova per conquistare i 2 punti contro l’imbattuto Montevarchi. Dopo aver colmato un gap di 14 punti, tornando a -2 a un minuto dalla fine, due difese maldestre hanno permesso ai padroni di casa di chiudere la gara. I neroverdi stanno tornando sui binari giusti, però, dopo un periodo di totale sbandamento. Un po’ di amarezza in casa-Valentina’s: pesanti le assenze di Catalano e Niccolò Milani per acciacchi vari; durante la partita si è infortunato Cukaj, che stava sciorinando un’ottima prestazione.