Aggredita e insultata, denunciato un uomo

Perugia, 14 gennaio 2025 - Ora ha un nome e un cognome l'che avrebbe colpito con un ombrello la presidente della Onlus "Sulle Orme di Enea", Francesca Paxia. E' un 52enne italiano ma non è un cacciatore: lo confermano i carabinieri della Stazione di Fortebraccio che, all’esito di un’articolata attività investigativa, lo hannoa seguito della querela sporta dalla titolare del rifugio per animali al Pantano. Quest’ultima, con tanto di video dell’accaduto, aveva riferito che a seguito di un alterco con i componenti di una squadra di cacciatori impegnati nella caccia al cinghiale, era statadopo aver invitato il gruppo a portare via i propri cani, che avevano creato lo scompiglio fra gli animali della sua tenuta. "Secondo quanto ricostruito dai militari – riporta l’Arma – l’episodio è scaturito da una lite originata dall’invasione della proprietà privata della vittima da parte di alcuni cani impegnati in una battuta di caccia.