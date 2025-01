Chietitoday.it - Aeroporto d’Abruzzo, Marsilio: "Puntiamo a superare il milione di passeggeri entro il 2025"

Leggi su Chietitoday.it

La compagnia aerea Ryanair, leader in Europa e in Italia, ha annunciato un operativo da record per l'estateall'. Il piano prevede una crescita del 30%, con cinque nuove rotte (leggi qui) e l'aggiunta di un ulteriore aeromobile basato, grazie a un investimento di 100.