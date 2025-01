Lapresse.it - Accordo Intesa Sanpaolo-Confindustria da 200 miliardi

trada 200, per la crescita delle imprese.ll presidente diEmanuele Orsini e il consigliere delegato e Ceo diCarlo Messina hanno firmato oggi il nuovoquadriennale per la crescita delle imprese italiane. Il programma congiunto mette a disposizione 200di euro da qui al 2028 per dare nuovo slancio al sistema produttivo nazionale, cogliere le opportunità di strumenti come Transizione 5.0 e intelligenza artificiale, integrando così le risorse già stanziate dalla banca per la realizzazione degli obiettivi del Pnrr.Il nuovoconsolida e rinnova la collaborazione avviata nel 2009 che, grazie a un volume di crediti erogati al sistema produttivo italiano pari a 450di euro in quindici anni, ha contribuito ad evolvere il rapporto tra banca e impresa accompagnando i bisogni delle Pmi e delle industrie mature anche nelle fasi più complesse.