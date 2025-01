Iltempo.it - Abusi nella "saletta" degli orrori, arrestata l'insegnante che era stata aggredita

Leggi su Iltempo.it

Il sospetto di qualche genitore era sfociato in una aggressione, il 14 novembre scorso, davanti l'istituto scolastico Salvati a Castellammare di Stabia,fascia vesuviana del Napoletano. La docente di sostegno e suo padre, intervenuto per difenderla, erano stati picchiati, riportando lesioni. Da questo episodio e dalle denunce di alcuni genitori di alunni è partita una indagine dei carabinieri, delegata dalla procura di Torre Annunziata, che ha portato stamani all'arresto dell'di scuola media dell'istituto. La donna deve rispondere di maltrattamenti, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne. Gli elementi raccolti dai militari dell'Arma, l'audizione in forma protetta di 6 minori direttamente coinvolti nell'inchiesta, l'analisi dei file audio estratti dal telefono cellulare dei ragazzini e della docente, hanno documentato come, a partire da ottobre 2023, l'di sostegno di uno dei minori coinvolti, alla quale di fatto venivano affidati anche gli altri alunni, li ha sottoposti a quelle che gli inquirenti definiscono reiterate condotte di carattere sessualizzante, portandoli durante l'orario scolastico, con la scusa di impartire ripetizioni, in un'aula riservata della scuola, da lei stessa soprannominata "la".