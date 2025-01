Ilgazzettino.it - A passeggio con il cane, un uomo in bici si avvicina e le palpa il sedere: «Ha stretto forte, ero paralizzata. Mi è sembrato non finisse mai»

FAVARO - Seguita e molestata da unincletta. Succede domenica sera in una zona residenziale di Favaro, via Passo Cereda, non distante da una scuola materna, poco prima delle 20..