Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist slalom Flachau e prova Wengen, programma, streaming

Si è appena concluso un corposo weekend di sci ed è già tempo di pensare a quel che ci proporrà la Coppa del Mondo di sci2024-2025 nella settimana che è appena aperta. La stagione prosegue con diverse gare, con un gennaio decisamente intenso per avvicinarsi ai Campionati Mondiali di febbraio.La settimana in arrivo sarà davvero ricchissima di eventi. Il comparto femminile inizierà già dail classicoin notturna di(prima manche ore 17.45, seconda ora 20.45). Di solito questo è il terreno di caccia di Mikaela Shiffrin, ma non essendoci l’americana possono emergere altre atlete: su tutte Sara Hector, Zrinka Ljutic e Camille Rast.Passando agli uomini, invece, sarà la settimana die del mitico Lauberhorn.si comincia con ladi discesa e tra gli azzurri soprattutto Dominik Paris e Mattia Casse cercheranno di trovare sin da subito le sensazioni giuste.