80mila euro per nuove condutture dell' acqua | partono i lavori

È stato programmato per il prossimo giovedì 16 gennaio l’avvio deisulla rete idrica in via Leona a Levane nel tratto compreso tra l’intersezione di Piazzaa Fiera, all’altezza del semaforo, e il confine con il Comune di Bucine. Un intervento sollecitato dalla sindaca Silvia Chiassai.