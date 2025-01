Calcionews24.com - Walker, addio al Manchester City! Una big molto vicina a chiudere per il difensore di Guardiola

Leggi su Calcionews24.com

, il Sun riporta una notizia bomba di calciomercato. Una big ad un passo dal colpo in casa, ecco la formula dell’accordopotrebbe lasciare il: questa è la notizia bomba di calciomercato. Il terzino destro o all’occorrenzacentrale delsta per lasciare il club inglese, come confermato dallo stesso allenatoredi recente: «Due .