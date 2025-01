Ilgiorno.it - Voli in ritardo o cancellati: gli aeroporti di Malpensa, Orio al Serio e Linate i peggiori d’Italia durante le feste

Leggi su Ilgiorno.it

Milano –inle ultime, glidi Milano sono quelli che hanno registrato i maggiori disagi secondo la società specializzata in trasporto aereo Rimborso Al Volo. Di tutte le segnalazioni di disservizi arrivate nel periodo di Natale e Capodanno, circa il 56% ha riguardato, il 35%ale l’8%. Seguiti dai duedi Roma, col 9% di disagi registrati. Tra scioperi, nevicate, raffiche di vento e problemi logistici legati al maggiore afflusso di viaggiatori, quello delle festività è stato uno dei momentiper viaggiare in aereo. Quest’anno in particolare: “I disagi hanno portato ad una crescita enorme del 133% delle richieste di rimborso da parte dei passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2023: la stragrande maggioranza delle richieste, pari al 94,6% del totale, ha riguardato ritardi superiori alle tre ore e cancellazioni di