Vittoria provvisoria di Tosha Schareina nell'ottava tappa della Dakar tra le moto. Sanders sempre in vetta alla classifica

Una lunga attesa, ma la notizia è arrivata seppur in maniera. L’ottava2025, da Al Duwadimi a Riad di 483 km (speciale), potrebbe aver sorriso tra le(Honda). Si tratterebbeprima affermazione diper l’iberico, che ha saputo sfruttare al meglio la situazione anche in termini di navigazione. Un risultato che potrebbe motivare ulteriormente l’iberico in quel che rimaneMaratona del Deserto.Una giornata favorevole allo spagnolo, che ha saputo sfruttare anche le traccie lasciate dal leadergenerale, Daniel(KTM). Nonostante i bonus “elargiti” per l’aussie, considerando chi ha aperto la via, l’affermazione dipotrebbe essere diventata realtà, soprattutto per quanto è venuto fuori negli ultimi 100 km.