Viterbotoday.it - "Viterbo tra le città più care d'Italia, ma gli stipendi restano da fame"

Leggi su Viterbotoday.it

trae cemento", così Elisa Bianchini di Cobas sui dati annuali della ricerca Istat sui prezzi e il caro vita. "- riporta - come lo scorso anno si pone in vetta alle classifiche per il rincaro dei prezzi e l'aumento dell'inflazione, ormai pari al 10%. Siamo al 40esimo posto.