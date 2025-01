Anteprima24.it - VIDEO- Il Gatto delle Nevi dei Vigili del Fuoco salva otto persone

Tempo di lettura: < 1 minuto Dalla notte scorsa forti raffiche di vento in Campania, principalmente nelle province di Salerno (tra il Cilento e l'Agro Nocerino-Sarnese), Caserta, Napoli, e problemi legati alla neve nell'avellinese: più di 400 interventi svolti dai Vigili del Fuoco. Da ieri sera squadre al lavoro per soccorrere 7 adulti e una bambina bloccati dalla neve in un rifugio sul Monte Cervati (SA): con il Gatto delle Nevi del comando di Avellino le persone sono state trasportate al sicuro a valle, operazioni concluse nelle prime ore del mattino.