Messinatoday.it - VIDEO | Fiammata nella stufa a fungo, danni e tanta paura per l'incendio in un ristorante

Leggi su Messinatoday.it

per unche si è sviluppato stasera in undi via Luigi Rizzo a Milazzo, di fronte il terminal degli aliscafi. A quanto pare le fiamme si sono sprigionate a causa di unaimprovvisa dellasituata nell'area esterna coperta dalla tenda.