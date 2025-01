Napolitoday.it - Via Arenaccia: famiglie restano senza casa

Leggi su Napolitoday.it

I Vigili del fuoco di Napoli sono intervenuti in serata in viadove l'edificio al civico 127 mostrava segni di cedimento strutturale.Da quanto apprende NapoliToday intorno alle 22.00 è iniziato lo sgombero delleche abitano lo stabile per motivi di sicurezza.(seguiranno.