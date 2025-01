Veneziatoday.it - Ventuno irregolarità, fermata una nave di Saint Kitts and Nevis

Già due fermi, dall'inizio del 2025, di navi straniere a cura degli ispettori del Port State Control della Guardia Costiera di Venezia e di Chioggia. Giovedì scorso è stato sanzionato per 2000 euro il comando di bordo di una, per aver inconsapevolmente sversato in ambito portuale acqua mista.