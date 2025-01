Arezzonotizie.it - Vento: alberi e colture a rischio crollo. Ad Arezzo oltre 390 interventi

Leggi su Arezzonotizie.it

La nuova allerta per maltempo edforte in Toscana ha fatto scattare l’emergenza cadutanelle città dove glidi messa in sicurezza sono aumentati del 23,4% lo scorso anno anche a causa della fragilità di un patrimonio arboreo messo sempre di più a dura prova dai cambiamenti.