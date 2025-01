Reggiotoday.it - Van Gogh Café Opera Musical, previste anche repliche integrali mattutine per le scuole

Dopo il successo della prima dello scorso anno al Teatro Rendano di Cosenza, ritorna a marzo 2025 in Calabria, e per la prima e unica tappa in Sicilia, "Van", l’affascinante spettacolo scritto e diretto da Andrea Ortis, che trae ispirazione dalle opere e dalla vita del.