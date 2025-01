Messinatoday.it - Valorizzazione del patrimonio comunale immobiliare, sette beni ancora disponibili: ecco quali

Leggi su Messinatoday.it

Immobili e terreni, per la precisione, che il comune non utilizza più e che rendealla cittadinanza per la realizzazione di progetti che abbiano la finalità di valorizzarli. È stato prorogato il termine per la presentazione della richiesta di concessione in uso di alcuni.