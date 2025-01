Davidemaggio.it - Valentina Persia debutta con il suo ‘One milf show’ sul Nove

Leggi su Davidemaggio.it

Non si può dire che non abbia fatto gavetta o che non si sia conquistata sul campo ciò che ha ottenuto.alla conduzione di uno show comico, forte di 30 anni di carriera. Stasera sulappuntamento con Sinceramente– Oneshow.Dopo un periodo in cui si erano quasi perse le tracce e che l’ha vista poco considerata dagli addetti ai lavori,è tornata a “farsi sentire” raccogliendo consensi sulche l’ha ospitata all’interno di Only Fun e in alcuni spettacoli teatrali che hanno registrato ottimi ascolti.Il presupposto del programma è la voglia didi essere se stessa a 50 anni. La conduttrice affronterà 3 argomenti scottanti: il desiderio sessuale, il maschio 2.0 e l’avvenenza di una donna dopo i 50 anni. E lo farà a modo suo, senza peli sulla lingua, senza risparmiare quelle verità che nessuno ha il coraggio di ammettere.