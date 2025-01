Valditara | 23mila docenti già assunti da concorso PNRR1 specializzeremo 50mila supplenti sostegno senza titolo possibile riconfermare l’insegnante

Leggi su Orizzontescuola.it

Il Ministrosul quotidiano "Libero" (edizione 12 gennaio a pagina 11), fa il punto della situazione relativamente agli interventi legati alle assunzioni, in particolare per l'insegnamento di, tra carenza dispecializzati (soprattutto in certe aree del paese), incrementi degli organici e novità relative alle famiglie.L'articologiàda