Ferraratoday.it - Urla e sfonda la vetrata d'ingresso di un condominio, poi aggredisce i carabinieri

Leggi su Ferraratoday.it

e calci alla porta del, fino all’arrivo di. E’ quanto accaduto domenica 12, intorno alle 18.30 in un palazzo di via Verga. Qui alcuni residenti hanno, infatti, contattato i militari dell’Arma in quanto un soggetto – 30enne straniero in stato di agitazione – stava.