Unrae contro fake news, in 2024 prezzi medi aumentati di 228 euro, non 1000

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – A fronte di un incremento del fatturato autovetture neldello 0,3% (da 46,79 mld a 46,91 mld) – e non del 3% come riportato da alcunia – e un calo delle immatricolazioni dello 0,5% (da 1.566.521 a 1.558.704 unità) l’aumento del prezzoo per i veicoli immatricolati lo scorso anno è .