UniMi, 15 gennaio giornata dedicata alla sostenibilità con incontri fra Università e imprese

Leggi su .com

(Adnkronos) – L’degli Studi di Milano promuove, il 152025 presso l’Aula Malliani in via Festa del Perdono 7, duededicatirivolti non solopropria comunità di studio e ricerca, ma anche a esperti e specialisti nel campo delle scienze ambientali e delle. Il doppio appuntamento si inserisce .L'articolo, 15confraproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.