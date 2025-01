Linkiesta.it - Un’altra inutile piattaforma per trovare lavoro

La ministra delMarina Calderone ha detto che il governo sta creando «un mercato delmoderno con strumenti moderni». E la punta di diamante di questi strumenti moderni è laSiisl, acronimo di Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. Unaonline che incrocia domanda e offerta di, usando l’intelligenza artificiale per far matchare i candidati con annunci e corsi di formazione in base alle competenze e al cv inserito.L’avete provata?Laè partita a settembre 2023. All’inizio era disponibile solo per i percettori dell’ex reddito di cittadinanza, poi è stata aperta ai disoccupati che prendono Naspi e Discoll. E dal 18 dicembre, è aperta a tutti i cittadini, che possono accedere tramite Spid o carta d’identità elettronica.