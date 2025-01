Cesenatoday.it - Un podcast sui 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi e un laboratorio teatrale su Jane Austen

Leggi su Cesenatoday.it

Al Centro di Arti visive e sceniche di San Martino in fiume (via Fusconi, 59) aderente alla rete comunale ‘Spazio Comune’, la Compagnia Fuori scena presenta l’evento ‘Radio’ in programma per venerdì 17 gennaio, alle ore 21:00. Nel corso della serata Fabiola Crudeli, alla direzione della.