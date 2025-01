Ildifforme.it - Un, due, tre. Che cosa c’è dietro la disputa sul limite di mandati per sindaci e governatori

Leggi su Ildifforme.it

De Luca e Zaia sono nella scomoda posizione di chi ha insieme torto e ragione nel volersi ricandidare per la terza volta (De Luca) o per la quarta (Zaia).il conflitto condotto in punta di diritto e di dottrina, si combatte la più antica delle guerre: quella per il potereL'articolo Un, due, tre. Chec’èlasuldiperproviene da Il Difforme.