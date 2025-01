Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-01-2025 ore 20:10

dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione saluti accusato Ucraina di avere attaccato una stazione di compressione nella regione russa di Krasnodar collegata al gasdotto turkstream con l’obiettivo di interrompere le forniture di gas tra i paesi europei secondo il Ministero della Difesa Russo la capitale sabato scorso tutto con 9 droni tutti abbattuto dalla contraerea russa sono stati registrati feriti tra il personale nei danni alle infrastrutture aggiunge Mosca della guerra in Ucraina si rafforza l’asse tra la Russia e l’iran è il presidente iraniano sono venerdì 17 gennaio Luigina ufficiale a Mosca Dov’è con il presidente russo Vladimir Putin e prima era un accordo di partenariato strategico globale e due paesi non ci vediamo in Italia il Ministro della Giustizia Nord io ho chiesto la revoca degli arresti per a Benini sul cittadino iraniano non sarebbero immersi nelle prove del supporto dei terroristi alcun elemento sulle accuse a lui rivolte fa sapere il Ministero l’attestato Debora la Corte di Appello di Milano l’ingegnere trentottenne che era stato catturato a Malpensa il 16 dicembre su richiesta degli Stati Uniti è stato liberato due giorni fa poco dopo le 9 ed è già tornato nel suo paese sempre dal Iran è stata confermata la cena Monteverdi Ti aspetto al buio nel carcere di evin andiamo a Los Angeles le vittime degli incendi sono salita 24 l’annunciato l’ufficio del coroner della Contea secondo quanto riportato dal New York Times le fiamme continuano a imperversare a Los Angeles mentre la società editore International ha fermato devono degli incendi potrebbe essere stato causato da un guasto alla perché tu elettriche della società fornitrice di energia senza in California Edison sono arrivati i vigili del fuoco per aiutare a combattere Inoki immortali e mentre le previsioni non sono buone il vento peggiora nei prossimi giorni e le condizioni meteorologiche critiche proseguiranno fino a mercoledì continua a crescere la rabbia californiani per la gestione dell’emergenza l’ultima polemica è quella che riguarda i pompieri privati affrontati dai ricchi $5000 per un intervento ma c’è chi ne offre fino a 100 mila l’ho fatto in chiusura vogliamo La calda Australia Buona la prima per gli anni xiner che inizia al meglio il suo primo Slam da campione in carica sulla Rod Laver Arena nella sua 80a partita nel mondo di uno Slime a me il burro il numero uno del tennis ha sconfitto 7 67661 Nicolas jarry numero 35 del mondo ottimo via anche per Lucia Bronzetti che al primo turno ha superato in 27 Azarenka numero 21 e due volte campionessa Melbourne già Finita l’avventura invece di citypass finalista ma è buono nel 2023 Y perso contro americano Alec nysten da forse Fabio Fognini al suo posto sarà il Lucky loser Francesco Passaro achitare grigor Dimitrov al primo turno era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le mi torna nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa