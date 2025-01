Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-01-2025 ore 19:10

dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliana Offer essere in primo piano la guerra medioriente potresti significativi sono stati compiuti dopo mezzanotte a doa nei colloqui sull’accordo per il rilascio degli Ortaggi una tregua casa tra la squadra italiana Livia Di Trump è il primo ministro del Qatar lo riferisce la terza i dettagli dell’accordo sono stati concordati ora si attende una risposta definitiva da parte di amarti riferisce Channel il piano È simile allo pubblicato Maggio accordo in tre fasi che inizierebbe con la liberazione di circa 34 italiani dalla lista Umanitaria il capo del comitato per i detenuti palestinesi e in Qatar per presentare la lista dei detenuti Diamante della zia di rilasciare i tuoi alle richieste una zona cuscinetto di circa un chilometro e mezzo lungo il confine di Gaza che rimarrà sotto controllo italiano torniamo in Italia il fotografo della luce del colore della creatività sempre fuori dagli schemi Oliviero Toscani è morta 82 anni nell’ ospedale di Cecina dove era ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni a 2 anni come aveva rivelato in un’intervista al Corriere della Sera combatteva contro una grave malattia anche parlato dell’intenzione di rivolgersi all’amico cappato per il suicidio assistito in Svizzera fino alla fine toscani ha portato avanti la forza delle idee scandalizzando eccitando dibattito dai jeans di chi mi ama mi segua tra un prete una suora dai volti dei condannati a morte al corpo di una donna consumata dall’anoressia tutte le sue campagne pubblicitarie hanno lasciato il segno di Marina Berlusconi relativamente la nota trasmissione di inchiesta Rai 3 report replica il servizio di ieri sera ha dedicato a Silvio Berlusconi appartiene alla categoria del peggior pattume mediatico giudiziario rimestando per quasi due ore in un bidone di accuse sconnesse scrive Berlusconi logiche Già smentite mille volte utilizzando addirittura brani di puntate precedenti e dando voce a personaggi più che screditati attentato di riesumare le infamanti paradossale accuse di un’ape ordinanza di mio padre la criminalità organizzata vecchie un quarto di secolo concludi Marina Berlusconi e tutte regolarmente sepolte sotto le plurime archiviazioni decise di chiusura una notizia di cronaca a nulla il gastro piatto della procura in un caso di doppio femminicidio anche in ragione della comprensibilità umana di motivi che hanno spinto l’autore ha come te l’hai fatto il reato lo scrive la Corte d’Assise di Modena nel motivare perché si della le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti per Salvatore Montefusco imputato per aver ucciso moglie e figlia di lei il 13 giugno 2022 arrivato incensurato a 70 anni non avrebbe perpetrato Delitti di così rilevante gravità se non spinto dalle nefaste dinamiche familiari che c’erano col tempo innescate filetti nella tendenza visionata dal Lanza era l’ultima notizia Grazie per averci seguito e tornano la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa