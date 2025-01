Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-01-2025 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è morto all’età di 82 anni ha Oliviero Toscani lo hanno lasciato la famiglia in un breve comunicato stampa Con immenso dolore diamo la notizia che oggi 13 gennaioil nostro amatissimo Oliviero intrapreso il suo ultimo viaggio chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’infinita della famiglia kilty toscani con Rocco Lola e Ali si legge nella nota firmata dalla moglie dei figli il fotografo della luce del colore della creatività sempre fuori dagli schemi che anche nella malattia a seguito la sua strada di denuncia Oliviero Toscani deceduto nell’ ospedale di Cecina stato ricoverato il 10 gennaio per l’aggravarsi delle sue condizioni da due anni come aveva rivelato in un’intervista sciocca Il Corriere della Sera il 28 agosto scorso soffriva di amo le dosi il Ministro della Giustizia Nordio chiesto la revoca degli arresti per abitini najafabad i mohamad sul cittadino iraniano non sarebbero emersi le prove del supporto ai terroristi nel vento sulle accuse a lui rivolte fa sapere il Ministero l’attestato depositata la Corte d’Appello di Milano ingegnere trentottenne era stato catturato a Malpensa il 16 dicembre è su richiesta degli Stati Uniti è stato liberato ieri mattina poco dopo le 9 le già tornato nel suo paese è sempre dall’iran è stata Confermata la condanna a morte per PlayStation avvisi attivista curda aspetta il boia nel carcere di evin le vittime degli incendi a Los Angeles e sono salita 24 l’annunciato l’ufficio del coroner della Contea secondo quanto riportato dal New York Times le fiamme continuano a imperversare a Los Angeles mentre la società Jadis International ha firmato il fumo degli incendi quello di Ora potrebbe essere stato causato da un guasto all’apparecchiatura elettriche della società fornitrice di energia sturare un California Edison da Messico sono arrivati i vigili del aiutare a combattere i roghi mortali e mentre le previsioni non sono buone il vento peggiorerà nei prossimi giorni le condizioni metrologiche critiche proseguiranno fino a mercoledì continua a crescere la rabbia fra i cani per la gestione dell’emergenza l’ultima polemica è quella che riguarda i pompieri privati assoldati dai Riki $5000 per un intervento Maciachini offre fino a 100 mila si allarga e si fa sempre più dura la protesta ferrami diciannovenne morto lo scorso XXIV Novembre in scooter durante un inseguimento dei Carabinieri a Milano scontri violenza Torinoe Bologna nella capitale sabato sono rimasti feriti a meno 8 agenti e nel capoluogo bolognese stata presa d’assalto e vandalizzata la Sinagoga e mentre la famiglia di rami interviene per placare gli animi basta le violenze Vogliamo solo giustizia dal mondo politico la maggioranza si schiera contro i manifestanti violenti la premier meloni parla di ignobili scontri il ministro Salvini criminali Rossi interviene anche la leader dance line tipi di condanna la violenza A destra no strumentalizza degli episodi Una vanga si è staccata da punta Valgrande nel territorio comunale di Trasquera nel verbano-cusio-ossola e ha travolto il 5 scialpinisti 3 sono morti tra il velista Matteo auguadro e due sono in ospedale Il maltempo sta colpendo soprattutto la campagna Il Vesuvio imbiancato e la cartolina con la quale si sono svegliati i napoletani te la prima neve delSUV l’isola di Capri isolata a causa della forte tempesta di mare e vento neve sul potentino un escursionista è stato soccorso sul Pollino nelle prossime ore nelle piogge al centro-sud con forti sulla penisola allerta Gialla in 7 regioni lo sport Napoli liquida con 20 la pratica Verona e prosegui la sua marcia in vetta alle sue spalle tiene sempre con fatica l’Inter che vince di misura col Venezia camera ripresa prende un palopareggia su rigore a Bologna al 93esimo nello sci Federica Brignone dopo la vittoria nella libera di ieri sei preso un terzo posto nel difficile supergiga intanto che le vale il body numero 73 in carriera ma anche ritorno in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo con 479 punti ed è tutto Buon proseguimento restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa