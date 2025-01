Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-01-2025 ore 08:10

dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio e mo vita di 82 anni ha Oliviero Toscani lanciato la famiglia in un breve comunicato stampa Con immenso dolore diamo la notizia che oggi 13 gennaio il nostro amatissimo Oliviero intrapreso il suo prossimo viaggio chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia il Ministro della Giustizia Nordio ha chiesto la revoca degli arresti per abiti in maglia fabinho ahmad cittadino iraniano non sarebbero emersi nei prove del supporto e terroristi nel kung elemento sulle accuse a lui rivolte far sapere il Ministero ha Los Angeles sale il numero di morti 24 le vittime le fiamme continuano a imperversare una valanga si è staccata da punta Valgrande nel territorio comunale di Trasquera nel verbano-cusio-ossola e ha travolto 5C alpinisti sarebbero morti nello sport sinner batte Nicola Jerry nel primo incontro al Melbourne i primi due set vinti al tie-break il testo per 6 a 1 ed è tutto Buon proseguimento In collaborazione con Agenzia Italia Stampa