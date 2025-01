Lapresse.it - Ue, von der Leyen riprenderà le attività esterne nel fine settimana

Leggi su Lapresse.it

“Siamo lieti di informarvi che la presidente” della Commissione europea Ursula von der“si sta riprendendo bene. Si trova nella sua casa di Hannover e non presiederà il Collegio di questa. Ha chiesto alla vicepresidente Ribera di farlo al suo posto. La presidentegli appuntamenti ae prenderà parte al World Economic Forum a Davos e sarà alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Vi terremo informati per ulteriori aggiornamenti”. Lo dice Paula Pinho, prima portavoce della Commissione europea, durante il consueto briefing con la stampa.Mai in terapia intensiva o con respiratore“La Presidente von dernon è mai stata attaccata a un respiratore o in terapia intensiva. Anzi, ha potuto mantenere i suoi contatti regolari con il suo team e persino rispondere a importanti telefonate