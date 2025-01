Liberoquotidiano.it - Ucraina: Zelensky, 'soldati nordcoreani catturati prova coinvolgimento Pyongyang'

Kiev, 13 gen. (Adnkronos) - La cattura di dueda parte dell'offre un raro spaccato del ruolo dinella guerra russa. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr, che ha annunciato di voler consentire ai giornalisti di incontrarli, in modo che il mondo "possa scoprire la verità su ciò che sta accadendo".I duesono stati fatti prigionieri nell'oblast di Kursk, teatro di intensi combattimenti da quando l'ha lanciato un attacco transfrontaliero cinque mesi fa. Un video mostradelle forze speciali che trasportano uno deiferiti attraverso una foresta innevata. I prigionieri sono stati trasferiti a Kiev e hanno ricevuto un "trattamento medico" appropriato per le loro ferite, ha detto, elogiando i paracadutisti e il gruppo tattico che li ha recuperati e aggiungendo che "non è stato un compito facile".