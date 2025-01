Ucraina, Biden: “Putin ha fallito e la Nato è più forte di prima”

Leggi su Unlimitednews.it

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Inhatutti i suoi obiettivi strategici, come quello di rompere l’unità della”. Lo ha detto Joenel suo ultimo discorso da presidente degli Stati Uniti sulla politica estera al Dipartimento di Stato.“Gli ucraini l’hanno fermato e l’è ancora un Paese libero e indipendente”, ha sottolineato, che ha aggiunto: “Abbiamo gettato le fondamenta perché la futura amministrazione protegga l’”.“Durante il mio mandato laè diventata più grande e più capace che mai.che io assumessi l’incarico, nove dei nostri alleatispendevano il 2 per cento del Pil per la difesa, ora sono 23”, ha spiegato.Riguardo al Medio Oriente, l’accordo per il rilascio degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas e per il cessate il fuoco a Gaza “sta per essere chiuso”, ha assicurato il presidente uscente Usa.