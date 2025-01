Uccise moglie e sua figliano ergastolo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.35 Una pena di trent'anni e non l'chiesto dalla Procura, anche per la "comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l'autore a commettere il fatto reato". Così la Corte d'Assise di Modena considerando le attenuanti generiche equivalenti a aggravanti per Salvatore Montefusco,imputato per aver uccisoe figlia di lei a fucilate. "Arrivato incensurato a 70 anni, non avrebbe mai perpetrato delitti di così rilevante gravità se non spinto dalle nefaste dinamiche familiari che si erano con tempo innescate", motivano.