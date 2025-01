Feedpress.me - Uccise due donne, i giudici: "Motivi umanamente comprensibili". Non ergastolo ma 30 anni, attenuanti equivalenti ad aggravanti

Trent'e non l’chiesto dalla Procura in un caso di doppio femminicidio, anche in ragione «dellatà umana deiche hanno spinto l’autore a commettere il fatto reato» . Lo scrive la Corte di assise di Modena nel motivare perché considera legenerichealleper Salvatore Montefusco , imputato per aver ucciso moglie e figlia di lei.