Fanpage.it - Uccide a colpi di pistola il nuovo compagno della ex, ventenne resta in carcere

Leggi su Fanpage.it

Devere dietro le sbarre Calogero Michael Romano, ilarto per avere ucciso tre giorni fa adi, in piazza Palestro a Catania, il 21enne Giuseppe Francesco Castiglione, ilfidanzatosua ex compagna dalla quale aveva avuto un figlio.