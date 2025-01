Anconatoday.it - Ubriachi si attaccano al campanello di una casa poi picchiano i poliziotti, convalidato l’arresto della coppia

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Sabato leoni, lunedì agnellini. Dopo il fine settimana passato ad ubriacarsi e poi in cella di sicurezza in questura, questa mattina il giudice Carlo Cimini hal'arresto dei due giovani italiani, lei 30 anni e lui 28 anni, arrestati sabato dalla polizia, in piazza del Papa.