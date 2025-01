Imolaoggi.it - Trovato con 26mila euro in contanti e merce di dubbia provenienza: denunciato ivoriano

Nella serata di venerdì, la Polizia di Stato haper ricettazione un 29enne originario della Costa d’Avorio NAPOLI – In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria- Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marvasi, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi tra le auto.