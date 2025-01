Zon.it - Tragico incidente sull’A1, perde la vita una 21enne di Scafati

Una giovane di 21 anni originaria della Bulgaria ma residente a, ha perso lain unstradale nella notte del 10 gennaio. La ragazza, ex studentessa del liceo artistico Sabatini-Menna di Salerno, è deceduta sul colpo lungo l’autostrada A1, nei pressi di Caserta Sud.La dinamica dell’Il sinistro si è verificato in seguito a un tamponamento. La ragazza viaggiava come passeggera nell’auto guidata dal fidanzato quando è stata sbalzata fuori dal veicolo. Finita sulla carreggiata, è stata investita da un’altra vettura in transito. Nell’sono rimasti feriti il fidanzato, originario di, e una coppia di Giugliano, tutti trasportati all’ospedale di Caserta per le cure necessarie.Le indaginiLa salma della ragazza è stata trasferita presso l’ospedale casertano per gli accertamenti di rito.