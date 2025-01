Feedpress.me - Tragedia a Latina, una 30enne assalita e uccisa dai cani dell'amico: la polizia spara per fermarli

Leggi su Feedpress.me

Appena si è avvicinata al giardinoa villa di un suosi sono avventati contro di lei azzannandola a morte .alla periferia didove una ventisettenne di origini nigeriane è morta per le ferite riportate. L'allarme è scattato intorno alle 3a scorsa notte in via Piccarello . Ad attivare i soccorsi alcuni vicini che hanno sentito le urla disperatea giovane.